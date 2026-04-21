Balli in spiaggia ecco le deroghe | due giorni di divertimento in più

Le autorità hanno approvato un’estensione delle deroghe per le feste in spiaggia, passando da cinque a sette giorni. Le due serate aggiunte sono la “Notte della Rotonda”, che si tiene il secondo sabato di luglio, e il 14 agosto. Questa modifica permette di prolungare le attività di intrattenimento e divertimento nelle aree interessate, con le nuove date che si inseriscono nel calendario delle festività estive.

Feste in spiaggia, le deroghe passano da cinque a sette, le due serate aggiunte sono la ‘ Notte della Rotonda ’, che solitamente cade il secondo sabato di luglio e il 14 agosto. Dopo diverse riunioni tra balneari e associazioni di categoria, si è giunti a una soluzione: gli chalet potranno restare aperti fino alle 3, con serate danzanti, una sera a maggio, una a giugno, una luglio e una ad agosto. A queste si aggiungono le due serate concesse dall’Amministrazione comunale. Un modo per garantire la sicurezza, ma anche garantire divertimento per i più giovani. Gli chalet, nelle serate in deroga, dovranno comunque rispettare le normative. Anche...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Balli in spiaggia, ecco le deroghe: due giorni di divertimento in più VOILA Elettra Lamborghini SANREMO 2026 COREOGRAFIA + TUTORIAL || BAILA CON LUIS 2026 Notizie correlate Leggi anche: Feste in spiaggia, cinque deroghe. Balli nei circoli sotto le 200 persone Si potrà ballare in spiaggia d’estate. Ma solo durante le deroghe comunaliSi avvicina l’estate, proseguono gli incontri tra associazioni di categoria e balneari.