Festa della Repubblica 2026 due giorni di eventi a Roma | ecco il programma

Il 2 giugno 2026 si terranno a Roma due giorni di eventi per celebrare gli 80 anni dal referendum istituzionale che ha portato alla nascita della Repubblica italiana. La manifestazione include cerimonie ufficiali e appuntamenti speciali distribuiti su due giorni.

La Festa della Repubblica 2026, il prossimo 2 giugno, porta a Roma due giorni di eventi, cerimonie e appuntamenti speciali per celebrare gli 80 anni del referendum istituzionale e della nascita dell’Italia repubblicana. Dal Quirinale ai Fori Imperiali, la Capitale sarà il centro delle celebrazioni istituzionali, con il programma del 1° e del 2 giugno pensato per unire memoria, partecipazione e spettacolo. LEGGI ANCHE: Parole per disarmare il mondo: l’incontro di Emergency a Palazzo Esposizioni Roma, al via le celebrazioni per la Festa della Repubblica 2026, 80° anniversario della scelta repubblicana. Il programma prenderà il via lunedì 1° giugno, quando i Giardini del Quirinale saranno aperti alle categorie fragili. 🔗 Leggi su Funweek.it

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