L’ospedale di comunità di Busto Arsizio, con 15 posti dedicati a pazienti fragili e cronici, è stato inaugurato. La struttura garantisce la continuità dell’assistenza per queste categorie di pazienti, sottolineando l’impegno a mantenere una rete di supporto stabile. La realizzazione si inserisce in un progetto più ampio di ampliamento e miglioramento dei servizi sanitari locali. La struttura si aggiunge alle strutture già operative, rafforzando l’offerta di assistenza territoriale.

Busto Arsizio (Varese) – L’inaugurazione del nuovo Ospedale di comunità della Fondazione La Provvidenza rappresenta molto più dell’apertura di un nuovo reparto assistenziale. L’iniziativa si inserisce in una fase di profonda trasformazione della sanità dell’Altomilanese e del Basso Varesotto, un territorio chiamato nei prossimi anni a ridefinire il modello di assistenza con la realizzazione del nuovo ospedale unico Gallarate-Busto Arsizio e con il progressivo rafforzamento della medicina territoriale previsto dalla riforma sanitaria lombarda. La nuova struttura nasce con l’obiettivo di colmare uno dei vuoti più evidenti del sistema sanitario contemporaneo: il passaggio tra il r icovero ospedaliero e il ritorno alla vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Busto Arsizio, operativo l’ospedale di comunità: quindici posti per fragili e cronici. “Continuità dell’assistenza garantita”

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Luino - Bertolaso ha inaugurato lOspedale di Comunità

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