L’Azienda Usl a fianco dell’Assistenza Pubblica di Pellegrino | garantita la continuità del soccorso in emergenza

L’Assistenza Pubblica di Pellegrino Parmense ha annunciato che manterrà regolarmente le attività di soccorso in situazioni di emergenza. L’Azienda Usl collabora con l’organizzazione locale per assicurare la continuità dei servizi, senza interruzioni o variazioni nelle operazioni di pronto intervento. La collaborazione tra le due realtà mira a garantire assistenza tempestiva e affidabile ai cittadini in caso di emergenze.

L’Assistenza Pubblica di Pellegrino Parmense continua a garantire l’attività di soccorso in emergenza. La rassicurazione in questo senso arriva dalla Direzione delle due Aziende sanitarie di Parma al termine dell’incontro che si è tenuto oggi del Comitato del locale sistema 118, organo di.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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