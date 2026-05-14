È stato inaugurato un nuovo Ospedale di Comunità a Cologno, dotato di venti posti letto destinati alle persone fragili. La struttura mira a garantire un supporto costante e a migliorare l’assistenza territoriale, favorendo la continuità delle cure e l’integrazione tra servizi sanitari e territorio. Questo intervento si inserisce nelle iniziative per rafforzare la presa in carico delle persone più vulnerabili.

Una struttura territoriale da 20 posti letto per rafforzare la continuità assistenziale, la presa in carico della fragilità e l’integrazione tra sanità e territorio. Con un investimento di oltre 3 milioni di euro, tra fondi del Pnrr e di Regione Lombardia, ieri pomeriggio è stato inaugurato il nuovo Ospedale di Comunità, gestito dall’ Asst Nord Milano e realizzato nel polo di via Arosio. "Si tratta del primo Ospedale di Comunità sul territorio di Ats Città Metropolitana di Milano, aperto al di fuori di una struttura ospedaliera", ha sottolineato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. La nuova struttura sarà operativa sette giorni su sette e "rappresenta un tassello strategico nel rafforzamento della sanità territoriale e nella rete di prossimità".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ospedale di Comunità a Cologno. Venti posti letto per i fragili: "Sempre più vicini alle persone"

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