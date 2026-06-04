Burrasca in arrivo | diramata l’allerta meteo

È stata diffusa un'allerta meteo a causa di una burrasca in arrivo. Dopo giorni di caldo intenso, alcune piogge hanno abbassato le temperature, portando condizioni meteorologiche più fresche. La perturbazione dovrebbe interessare diverse aree nelle prossime ore, con possibili temporali e venti rafficati. Non sono stati segnalati danni o incidenti specifici al momento. La protezione civile invita alla prudenza durante le eventuali precipitazioni.

Dopo la grande ondata di caldo dei giorni scorsi, alcune precipitazioni hanno reso le temperature decisamente più gradevoli. Per i prossimi giorni il meteo dovrebbe continuare a essere tendenzialmente sereno, con qualche lieve addensamento nel weekend e all’inizio della prossima settimana. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Piogge e sabbia del Sahara: nuovo peggioramento con calo termico e allerta temporali

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