Temporali in arrivo | diramata l’allerta meteo

Per mercoledì 6 maggio, la Regione Emilia-Romagna ha annunciato l’emissione di un’allerta meteo di colore giallo per l’intera regione. L’Arpae ha diffuso il comunicato ufficiale che indica la possibilità di temporali in diverse zone del territorio, senza specificare ancora eventuali orari o intensità. La previsione riguarda tutte le province e si consiglia di monitorare eventuali aggiornamenti.

Per la giornata di mercoledì 6 maggio la Regione Emilia-Romagna e l’Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia) hanno diramato un’allerta meteo di colore giallo per tutto il territorio regionale.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayPer quanto riguarda la provincia.🔗 Leggi su Bolognatoday.it rimavera con neve e pioggia intensa al Centro-Sud: allerta rossa della protezione civile Notizie correlate Leggi anche: Temporali in arrivo, scatta l’allerta meteo in Campania Forti temporali in arrivo, avviso di allerta meteo giallaTempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rischio di forti temporali, scatta l'allerta gialla anche in Brianza; Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione: ecco i Comuni a rischio; L’1 maggio minacciato dal maltempo, diramata allerta gialla anche ad Agrigento; Temporali forti, martedì di allerta meteo per la Lunigiana. Meteo – Correnti atlantiche in arrivo, piogge e temporali specie al Centro-Nord con possibili nubifragiMeteo - Correnti umide e instabili in arrivo sull'Italia, attese piogge e temporali su molte regioni, con anche rischio di nubifragi su alcuni settori ... centrometeoitaliano.it Meteo: perturbazioni atlantiche in arrivo con temporali. Fresco al Nord, scirocco al Sud. L'analisi di BresciaMeteo: perturbazioni atlantiche in arrivo con temporali. Fresco al Nord, scirocco al Sud. L'analisi di Brescia ... ilmeteo.it 5 maggio: oggi sono previsti rovesci e temporali pomeridiani anche a carattere di forte intensità in Gallura, Montacuto e centro Sardegna. Non si escludono grandinate isolate nelle campagne, con chicchi anche superiori al centimetro di diametro. #Sardegna # - facebook.com facebook Meteo, il "ribaltone" di maggio: dopo il sole, rischio alluvioni lampo e temporali: ecco dove in Toscana x.com