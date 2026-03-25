Il mese di marzo si conferma uno dei più instabili dal punto di vista meteorologico, con previsioni che annunciano venti intensi, burrasca e nevicate in arrivo nella zona di Capitanata. Le autorità hanno diramato due allerte meteo per questo territorio, che si prepara ad affrontare condizioni climatiche particolarmente dure negli ultimi giorni del mese.

Previsti venti forti da nord-ovest su tutta la provincia di Foggia e la Puglia. Nella sola Capitanata si prevedono nevicate dai 400-600 metri su Gargano e Monti Dauni Fino all'ultimo giorno il mese di marzo si conferma come uno dei più instabili dal punto di vista meteorologico. Come previsto nei giorni scorsi, dopo il bel tempo, seguito dalle grandinate, è in arrivo un brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche. A partire dalla mezzanotte e per le successive 24 ore, sono attesi venti di burrasca con una prevalente componente nord-occidentale che sferzeranno il Gargano, il Tavoliere e i Monti Dauni. Ma i venti forti coinvolgeranno anche le altre province. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Venti di burrasca e neve in arrivo: duplice allerta meteo in Capitanata

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