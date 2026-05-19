Il tema della fauna selvatica tra le priorità del mio impegno

È stato annunciato il nuovo direttore di Coldiretti Varese e Coldiretti Como Lecco. La sua nomina è stata comunicata con un messaggio in cui ha sottolineato l’intenzione di impegnarsi per le imprese agricole nei territori considerati complessi e strategici. Tra i temi che intende affrontare ci sono anche la tutela della fauna selvatica e il supporto alle attività agricole locali. Salvadori ha inoltre evidenziato l'importanza di ascoltare e mantenere una presenza costante sul territorio.

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