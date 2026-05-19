Il tema della fauna selvatica tra le priorità del mio impegno
È stato annunciato il nuovo direttore di Coldiretti Varese e Coldiretti Como Lecco. La sua nomina è stata comunicata con un messaggio in cui ha sottolineato l’intenzione di impegnarsi per le imprese agricole nei territori considerati complessi e strategici. Tra i temi che intende affrontare ci sono anche la tutela della fauna selvatica e il supporto alle attività agricole locali. Salvadori ha inoltre evidenziato l'importanza di ascoltare e mantenere una presenza costante sul territorio.
Luciano Salvadori è il nuovo direttore di Coldiretti Varese e Coldiretti Como Lecco. Il suo annuncio: "Ascolto, presenza e lavoro per le imprese agricole in territori complessi e strategici". Nato nel Bresciano, classe ’74, da oltre trent’anni nel sistema Coldiretti, Salvadori raccoglie il testimone da Rodolfo Mazzucotelli, che negli ultimi quattro anni ha guidato le Federazioni provinciali. Il nuovo direttore assume l’incarico in un’area ampia e articolata dell’agricoltura lombarda: dalla pianura alle valli prealpine, dai laghi alle zone di confine, dalle aree periurbane ai territori montani, fino alle campagne che resistono accanto ai centri urbani, alle infrastrutture e ai grandi flussi turistici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
65 Deer, 45 Pigs, 15 Foxes in One Hunt | Long Range by Day, Thermal by Night
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