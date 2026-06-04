È stato confermato che verrà realizzato uno spin-off della saga John Wick, intitolato ‘Caine’. Tra i personaggi principali ci sarà Mason Thomas. Le trattative sul cast sono in corso, ma non sono stati annunciati ulteriori dettagli su attori o date di uscita.

Ci sono buone notizie per chi ha amato il mondo action-thriller della nota saga John Wick. Il film spin-off si farà e le trattative sul cast sono già in fermento. Variety conferma la presenza di Mason Thames, accanto a Rina Sawayama, nel film Caine, che riprende le fila del quarto capitolo della saga. Vediamo quale sarà il filone narrativo principale con i nuovi dettagli del progetto. Nell’universo narrativo del quarto capitolo. Mason Thames ha firmato per un ruolo nello spin-off di John Wick di Lionsgate Caine, diretto e interpretato dal maestro di arti marziali e dall’attore del franchise Donnie Yen.Thames si unisce a Yen e Rina Sawayama, che riprenderà anche il suo ruolo di Akira, e Dacre Montgomery, precedentemente annunciato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Buone notizie per i fan di John Wick: confermato il film spin-off dal titolo ‘Caine’ e la presenza di Mason Thomas

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