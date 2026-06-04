Bufera Haaland-Real Madrid | il norvegese smentisce tutto

Sono ore calde per la dirigenza del Real Madrid che si trova nel momento clou delle elezioni per la nuova presidenza del club. La sfida è tra Florentino Perez e Enrique Riquelme che, nelle ultime ore, hanno incrementato la loro propaganda facendo promesse importanti alla dirigenza, ai tifosi e alla squadra. Perez promette Mourinho, notizia che diventerà ufficiale in caso di vittoria nelle elezioni del 7 giugno, e i difensori Denzel Dumfries e Ibrahima Konate. Dall’altre parte, Riquelme afferma di impegnarsi nel portare Rodri e Haaland nei Blancos; una promessa che ha scatenato i social e ha iniziato a far sognare i tifosi madridisti. Sipario Haaland-Manchester City. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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¡ESCANDALO TOTAL! HAALAND AL REAL MADRID: EL GOLPE DEFINITIVO QUE SACUDE EUROPA

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