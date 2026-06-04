Bucci incontra il ministro Salvini e chiede di accelerare i cantieri in autostrada
Il presidente della regione ha chiesto al ministro delle Infrastrutture di accelerare i lavori sui cantieri autostradali durante l'incontro di oggi. La discussione ha riguardato i principali progetti infrastrutturali per il territorio, con un focus sulla rapida realizzazione delle opere in corso. L'incontro ha visto la presenza di entrambi i rappresentanti istituzionali, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di intervento.
Incontro istituzionale oggi tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci per un confronto sui principali dossier infrastrutturali strategici per il territorio ligure. Al confronto ha partecipato anche il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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