Il ministro Giuli ha commentato in modo diretto e ironico l’assenza del ministro Salvini, a seguito di tensioni pubbliche riguardanti la partecipazione della Russia a un evento internazionale. La polemica si è accesa dopo alcuni giorni di scambi di accuse tra i due esponenti del governo, con Giuli che ha espresso il suo punto di vista sui comportamenti del collega. La discussione ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico.

Giuli non è andato all’inaugurazione della Biennale il 6 maggio proprio per protestare contro la decisione di far partecipare la Russia, presa dal presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco. Senza riferirsi esplicitamente a Giuli, Salvini aveva commentato: «Gli assenti hanno sempre torto. Viva l’arte libera e coraggiosa!». Intervistato da Sky TG24 sulla questione, Giuli ha finito per prendere Salvini un po’ in giro, utilizzando il suo commento per suggerire che lavori poco e sia spesso assente dal suo ministero: «Quando ho visto quel post l’ho frainteso e ho pensato: è Salvini che fa autocritica. Ho detto, romanamente: anvedi Salvini, che fa un post per scusarsi del fatto che frequenta poco il suo ministero».🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il ministro Giuli ha dato dell’assenteista al ministro Salvini

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