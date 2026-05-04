Il valore del tempo lento in un’epoca che ci chiede sempre di accelerare

In un’epoca in cui tutto si muove rapidamente e le notizie si succedono in fretta, si parla sempre più spesso di un valore diverso: quello del tempo lento. Le persone si trovano a dover affrontare ritmi frenetici e continue richieste di attenzione, mentre alcuni studiosi e praticanti hanno iniziato a riflettere sull’importanza di rallentare, dedicando più spazio a momenti di calma e riflessione.

Nel mondo contemporaneo, la percezione del tempo è profondamente influenzata dalla velocità con cui si susseguono gli eventi e dalle continue sollecitazioni della società moderna. La tecnologia, la globalizzazione e la digitalizzazione hanno contribuito a ridefinire le abitudini quotidiane, imponendo ritmi serrati che spesso lasciano poco spazio alla riflessione e al recupero delle energie. In questo scenario, il tempo è diventato una risorsa preziosa, talvolta vissuta come insufficiente, e la pressione a fare sempre di più in meno tempo si traduce spesso in una sensazione di costante urgenza. La velocità, considerata sinonimo di efficienza e produttività, rischia di compromettere non solo il benessere individuale, ma anche la qualità delle esperienze vissute, sia nella sfera personale che in quella professionale.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Le prove che il tempo passa troppo velocemente #shorts

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