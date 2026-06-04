Bubble bob a chi sta bene il taglio caschetto da sfoggiare questa estate
Il 2026 vede il caschetto come taglio di tendenza, con il bubble bob tra le varianti più popolari. Questa acconciatura, caratterizzata da volumi e forme arrotondate, sta conquistando molte persone in vista dell’estate. Le stylist segnalano un aumento di richieste per questo stile, apprezzato per la sua praticità e stile fresco. Il bubble bob si adatta a diverse lunghezze e tipi di capelli, diventando uno dei tagli più richiesti della stagione.
Il 2026 si conferma l’anno del caschetto per eccellenza e tra le varie declinazioni di esso spopola il bubble bob. È un caschetto simile a quello classico ma ha un particolare che non passa inosservato. Si caratterizza per essere più voluminoso e arrotondato. È dalla lunghezza medio-corta ed è tanto amato per le sue punte che si piegano visibilmente verso l’interno. Ciò è in grado di donare maggiore volume alla chioma incorniciando con leggerezza il volto. A chi è consigliato il bubble bob. Il bubble bob è ispirato agli anni Sessanta. Fu poi ampiamente rivisitato negli anni Novanta. Oggi mantiene il suo tocco vintage ed è la tendenza capelli primavera – estate 2026 più in voga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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