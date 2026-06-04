Il 2026 vede il caschetto come taglio di tendenza, con il bubble bob tra le varianti più popolari. Questa acconciatura, caratterizzata da volumi e forme arrotondate, sta conquistando molte persone in vista dell’estate. Le stylist segnalano un aumento di richieste per questo stile, apprezzato per la sua praticità e stile fresco. Il bubble bob si adatta a diverse lunghezze e tipi di capelli, diventando uno dei tagli più richiesti della stagione.

Il 2026 si conferma l’anno del caschetto per eccellenza e tra le varie declinazioni di esso spopola il bubble bob. È un caschetto simile a quello classico ma ha un particolare che non passa inosservato. Si caratterizza per essere più voluminoso e arrotondato. È dalla lunghezza medio-corta ed è tanto amato per le sue punte che si piegano visibilmente verso l’interno. Ciò è in grado di donare maggiore volume alla chioma incorniciando con leggerezza il volto. A chi è consigliato il bubble bob. Il bubble bob è ispirato agli anni Sessanta. Fu poi ampiamente rivisitato negli anni Novanta. Oggi mantiene il suo tocco vintage ed è la tendenza capelli primavera – estate 2026 più in voga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bubble bob, a chi sta bene il taglio caschetto da sfoggiare questa estate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BABBO MA CHE FAI | The Floor Above

Notizie e thread social correlati

Caschetto Giapponese: il bob dritto e ordinato è il taglio trend della Primavera 2026Per la primavera 2026, il taglio di capelli che si fa notare è il Caschetto Giapponese, conosciuto anche come Japanese Bob.

Lo Scandi Frilla è il taglio di capelli che questa primavera potrebbe spodestare il bob dal podioQuesta primavera, lo Scandi Frilla si sta facendo notare come possibile alternativa al tradizionale bob.

Bubble bob, a chi sta bene il taglio caschetto da sfoggiare questa estateIl bubble bob si conferma il caschetto di tendenza per la primavera estate 2026 e conquista tutti con il suo effetto volume ... ilgiornale.it

Taglio di capelli Old Money Bob, il caschetto tondo di tendenzaLeggero e arioso come una bolla di sapone: l’Old Money Bob (o Bubble bob) è il caschetto dall’eleganza senza tempo di assoluta tendenza. Le caratteristiche? È un taglio di capelli dalla forma ... iodonna.it