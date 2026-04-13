Caschetto Giapponese | il bob dritto e ordinato è il taglio trend della Primavera 2026
Per la primavera 2026, il taglio di capelli che si fa notare è il Caschetto Giapponese, conosciuto anche come Japanese Bob. Si tratta di un taglio dritto e ben definito, che sfiora appena il livello del mento e presenta una riga centrale. Questa acconciatura si adatta principalmente ai capelli lisci, creando un aspetto ordinato e pulito. È diventata una delle scelte più popolari tra coloro che cercano uno stile semplice e curato.
Si chiama Japanese Bob o Caschetto Giapponese: è un taglio preciso e ordinato che sfiora appena il mento, con riga centrale, perfetto su capelli lisci.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Lo Scandi Frilla è il taglio di capelli che questa primavera potrebbe spodestare il bob dal podioNon so a voi, ma nel 90 per cento dei casi in cui vedo un mullet donna penso sempre che sia un bel taglio, ma che non faccia per me.