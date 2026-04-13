Caschetto Giapponese | il bob dritto e ordinato è il taglio trend della Primavera 2026

Per la primavera 2026, il taglio di capelli che si fa notare è il Caschetto Giapponese, conosciuto anche come Japanese Bob. Si tratta di un taglio dritto e ben definito, che sfiora appena il livello del mento e presenta una riga centrale. Questa acconciatura si adatta principalmente ai capelli lisci, creando un aspetto ordinato e pulito. È diventata una delle scelte più popolari tra coloro che cercano uno stile semplice e curato.