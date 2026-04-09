Lo Scandi Frilla è il taglio di capelli che questa primavera potrebbe spodestare il bob dal podio
Questa primavera, lo Scandi Frilla si sta facendo notare come possibile alternativa al tradizionale bob. Si tratta di un taglio di capelli che sta guadagnando popolarità e che potrebbe diventare il nuovo trend. Molte persone, osservando un mullet femminile, lo trovano interessante, anche se non pensano che sia adatto a loro. La tendenza sembra coinvolgere un rinnovato interesse per questo stile.
Non so a voi, ma nel 90 per cento dei casi in cui vedo un mullet donna penso sempre che sia un bel taglio, ma che non faccia per me. Troppo eccentrico forse. Eppure è entrato nel mio radar un taglio mullet donna corto scalato e sfilato che viene dal nord e mi sta facendo ricredere. Se ho amato lo Scandi Layers Cut per il suo essere un taglio di capelli effortless forse – e ripeto forse – mi sto ricredendo anche sul mullet. O meglio, sulla sua versione scandinava, più leggera e con meno contrasti che si chiama Scandi Frilla. Taglio mullet donna: cos’è lo Scandi Frilla e perché è diverso da tutti gli altri. Per chi come me non riesce, nonostante le versioni moderne, a togliersi dalla mente i mullet Anni 80, c’è una buona notizia. 🔗 Leggi su Amica.it
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