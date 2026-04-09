Questa primavera, lo Scandi Frilla si sta facendo notare come possibile alternativa al tradizionale bob. Si tratta di un taglio di capelli che sta guadagnando popolarità e che potrebbe diventare il nuovo trend. Molte persone, osservando un mullet femminile, lo trovano interessante, anche se non pensano che sia adatto a loro. La tendenza sembra coinvolgere un rinnovato interesse per questo stile.

Non so a voi, ma nel 90 per cento dei casi in cui vedo un mullet donna penso sempre che sia un bel taglio, ma che non faccia per me. Troppo eccentrico forse. Eppure è entrato nel mio radar un taglio mullet donna corto scalato e sfilato che viene dal nord e mi sta facendo ricredere. Se ho amato lo Scandi Layers Cut per il suo essere un taglio di capelli effortless forse – e ripeto forse – mi sto ricredendo anche sul mullet. O meglio, sulla sua versione scandinava, più leggera e con meno contrasti che si chiama Scandi Frilla. Taglio mullet donna: cos’è lo Scandi Frilla e perché è diverso da tutti gli altri. Per chi come me non riesce, nonostante le versioni moderne, a togliersi dalla mente i mullet Anni 80, c’è una buona notizia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lo Scandi Frilla è il taglio di capelli che questa primavera potrebbe spodestare il bob dal podio

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Demi Moore con nuovo taglio di capelli, un bob grintoso, è la prova che si può cambiare a tutte le etàPer molti la star era irriconoscibile, inguainata in una completo di pelle aderentissimo, uno stile da Cat Woman, grintoso e in linea con la visione...

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