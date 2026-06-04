L’Unione Europea ha approvato una maggiore flessibilità per l’Italia nella gestione delle misure contro il caro-energia. Tuttavia, limita le possibilità di intervento su tasse e salari, mantenendo restrizioni in questi ambiti. La decisione consente all’Italia di adottare alcune misure di sostegno, ma senza libertà totale su tutte le voci di spesa. La posizione dell’UE si concentra sulla necessità di rispettare i vincoli fiscali, pur offrendo margini di azione più ampi rispetto al passato.

L’Ue concede all’Italia più spazio di manovra per fronteggiare il caro-energia, ma non regala carta bianca. Nel pacchetto di raccomandazioni del Semestre europeo, la Commissione apre alla “clausola di salvaguardia” estesa anche alla resilienza energetica. In cambio chiede di fare di più su tasse più eque, salari reali e lotta alla povertà. L’inflazione infatti torna a salire e cancella i piccoli guadagni dei salari reali. Anche l’Ocse lo conferma ed avverte: l’Italia resta esposta perché dipende molto da fossili importati e ha tanta industria rivolta all’export. Flessibilità sì, ma limitata Bruxelles propone di poter usare fino allo 0,3% del Pil ogni anno dal 2026 al 2028 per interventi sull’energia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Bruxelles dice sì alla flessibilità sull’energia, ma frena l’Italia su tasse e salari

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