Energia l’Ue si divide sugli aiuti | Italia e Spagna chiedono flessibilità mentre Bruxelles frena e Berlino chiude al debito comune

Durante il consiglio europeo a Nicosia, i rappresentanti dei paesi membri si sono confrontati sulle misure di sostegno all’energia, con Italia e Spagna che hanno chiesto maggiore flessibilità. Bruxelles ha invece mantenuto una posizione più cauta, mentre la Germania ha escluso l’ipotesi di un debito comune. La riunione si è conclusa senza decisioni concrete, con gli Stati divisi tra vincoli di bilancio e divergenze politiche.

A Nicosia, i Ventisette si ritrovano con una preoccupazione condivisa ma senza una direzione comune. Il tema è concreto: costi energetici in aumento, pressione su famiglie e industria, necessità di risposte rapide. Sul tavolo c’è la richiesta di Italia e Spagna di ottenere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere investimenti e misure di contenimento. La discussione entra subito in un terreno che l’Unione conosce bene. Da una parte i Paesi che chiedono margini per intervenire, dall’altra quelli che difendono rigidamente i vincoli fiscali. La Germania mantiene una posizione netta sul rifiuto di nuovi strumenti di debito comune, mentre altri governi del Nord Europa si muovono sulla stessa linea.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Energia, l’Ue si divide sugli aiuti: Italia e Spagna chiedono flessibilità mentre Bruxelles frena e Berlino chiude al debito comune Notizie correlate Energia, cinque Paesi Ue chiedono una tassa sugli extraprofitti: c'è anche l'ItaliaLa crisi internazionale torna a spingere l’energia al centro del confronto europeo. Macron: appello al debito comune per la Difesa (mentre naufraga il caccia di sesta generazione con Berlino). Intanto Roma...Parigi, 10 febbraio 2025 - Mentre in Europa scricchiola l’asse franco-tedesco, con il rischio naufragio per il progetto comune di caccia di sesta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Energia, l'UE dipende ancora dai fossili: nel 2024 fossili e gas coprono quasi il 60 per cento del fabbisogno; Energia - European Commission; Caro energia e Patto di stabilità, l'Europa si divide. Ma gela Trump su Putin al G20 e Spagna fuori dalla Nato; Vertice Cipro, al centro crisi energia. Meloni: Ue sia più coraggiosa. Caro energia e Patto di stabilità, l'Europa si divide. Ma gela Trump su Putin al G20 e Spagna fuori dalla NatoDivisi sul caro energia, ma uniti come un sol uomo nell'arginare Donald Trump e i suoi attacchi scomposti all'Europa. È questa la fotografia che restituisce il summit di ... ilmattino.it La Commissione Ue presenta il piano contro il caro energia. Ecco le misure previste da Accelerate EuTra gli interventi principali il sostegno alle fasce deboli, gli aiuti di Stato e il coordinamento sulle riserve. Spinta anche su elettrificazione e investimenti. La presidente von der Leyen: le scelt ... milanofinanza.it Confindustria, allarme energia: «Rischiamo la crisi più grave della storia». Tajani: no uscita unilaterale dal Patto di stabilità x.com Confindustria sottolinea che «la principale vulnerabilità del Paese è l’energia e rimarrà tale per anni» quindi è «decisivo avere: una strategia per superarla (con target e milestone come con il PNRR) e un piano di emergenza condiviso per affrontare le crisi» - facebook.com facebook