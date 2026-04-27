Energia l’Ue si divide sugli aiuti | Italia e Spagna chiedono flessibilità mentre Bruxelles frena e Berlino chiude al debito comune

Da ilgiornaleditalia.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il consiglio europeo a Nicosia, i rappresentanti dei paesi membri si sono confrontati sulle misure di sostegno all’energia, con Italia e Spagna che hanno chiesto maggiore flessibilità. Bruxelles ha invece mantenuto una posizione più cauta, mentre la Germania ha escluso l’ipotesi di un debito comune. La riunione si è conclusa senza decisioni concrete, con gli Stati divisi tra vincoli di bilancio e divergenze politiche.

A Nicosia, i Ventisette si ritrovano con una preoccupazione condivisa ma senza una direzione comune. Il tema è concreto: costi energetici in aumento, pressione su famiglie e industria, necessità di risposte rapide. Sul tavolo c’è la richiesta di Italia e Spagna di ottenere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere investimenti e misure di contenimento. La discussione entra subito in un terreno che l’Unione conosce bene. Da una parte i Paesi che chiedono margini per intervenire, dall’altra quelli che difendono rigidamente i vincoli fiscali. La Germania mantiene una posizione netta sul rifiuto di nuovi strumenti di debito comune, mentre altri governi del Nord Europa si muovono sulla stessa linea.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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