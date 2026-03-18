L’Unione Europea propone una revisione del sistema di scambio sulle emissioni, mentre l’Italia chiede di ridurre le accise per trasporti e industrie. La Commissione europea non intende modificare le tasse green, concentrandosi invece su aggiustamenti più contenuti. L’Italia si schiera tra i Paesi che temono ripercussioni su elettricità e produzione industriale, portando avanti una posizione di confronto con Bruxelles.

Si accende il dibattito sull’Ets, il sistema di scambio di quote di emissioni, in vista del vertice del Consiglio europeo di domani e alla luce dei rincari energetici effetto del conflitto iraniano. «Stiamo accelerando il lavoro sulla prossima revisione dell’Ets per definire una traiettoria di decarbonizzazione più realistica oltre il 2030», è quanto ha scritto il presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nella lettera rivolta ai leader Ue. La direzione politica è chiara: la Commissione, ammette la necessità di rendere più credibile e gestibile la transizione ecologica nei settori industriali sotto pressione, ma non intende fare marcia indietro. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Tasse green, dietrofront Ue. Roma vuole tagliare le accise per trasporti e industrie

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