Il club biancoceleste sperava di poter incassare una buona cifra dalla Premier: ma sarà destinato a rivedere i propri programmi Una brutta notizia è destinata a scombinare i piani e le operazioni di mercato della Lazio. Il club biancoceleste, che ha ufficialmente detto addio a Maurizio Sarri, sta iniziando a programmare la prossima stagione. Che si annuncia, sin dalle prime battute, molto complicata. Il nuovo tecnico, Gennaro Gattuso ha vissuto ieri la sua prima giornata all’interno del centro sportivo di Formello. Ha parlato con alcuni calciatori (Provedel e Cataldi) ed ha cenato con il patron Lotito. Nel corso della serata sono stati tracciati i primi piani programmatici in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Brutte notizie per Lotito: dall’Inghilterra arriva la doccia fredda

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