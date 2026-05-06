Il 6 maggio 2026, il direttore sanitario dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata ha comunicato tramite WhatsApp la sospensione dell’attività di un medico di base in una comunità montana. La decisione comporta la cessazione dell’assistenza sanitaria da parte del professionista e lascia senza medico circa un’intera area. La comunicazione ha suscitato reazioni tra i residenti, che si sono trovati improvvisamente privati di un punto di riferimento per le cure quotidiane.

Monte San Martino (Macerata), 6 maggio 2026 – « Con messaggio su WhatsApp il direttore sanitario dell’Ast di Macerata, la dottoressa Daniela Corsi, ha deciso di liquidare il diritto alla salute di un’intera comunità montana: “Da domani la dottoressa Cristallini non potrà più prestare servizio” ». Matteo Pompei, sindaco di Monte San Martino, la definisca una doccia fredda. Da domani l’unico medico di base del piccolo paese, la dottoressa Carlotta Cristallini – la quale dal primo gennaio prestava servizio gratuitamente avendo raggiunto l’età pensionabile – non ci sarà più. E Monte San Martino resta senza medico. «L’amministrazione comunale – afferma il sindaco – esprime il più fermo e totale sdegno per le modalità e la sostanza di un provvedimento che definire irrispettoso è un eufemismo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Doccia fredda dall'Ast: sospeso il medico di base. Da domani comunità senza assistenza

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