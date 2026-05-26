Doccia fredda per Belén Rodriguez | esclusa dall' Isola dei Famosi Il retroscena | Reazione devastante
Belén Rodriguez è stata esclusa dall’Isola dei Famosi. Nel weekend ha avuto un malore che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e il ricovero in ospedale a Milano. La decisione di non partecipare al reality show sarebbe stata comunicata nelle ultime ore, causando una reazione molto forte nella showgirl. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi dell’esclusione, ma si parla di una pesante battuta d’arresto professionale.
Dietro il drammatico weekend di Belén Rodriguez, culminato lunedì con il soccorso dei vigili del fuoco e il ricovero al Policlinico di Milano, ci sarebbe una pesantissima batosta professionale. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, la showgirl quarantunenne ha scoperto nella. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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