In occasione del trentennale della fondazione, la Casa Museo Ivan Bruschi propone un percorso per famiglie dedicato ai 30 anni di attività. La visita include esposizioni e attività pensate per coinvolgere adulti e bambini, celebrando il patrimonio culturale raccolto nel tempo. L’iniziativa si svolgerà a partire dal 4 giugno 2026 e si inserisce nelle celebrazioni per il trentennale della fondazione. La Casa Museo è parte del patrimonio culturale di un importante gruppo bancario.

Arezzo, 4 giugno 2026- La Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, in occasione della Fiera Antiquaria propone un percorso didattico per famiglie dedicato ai trent'anni dalla costituzione dell’omonima Fondazione, con ingresso gratuito nella prima domenica del mese. Sabato 6 e domenica 7 giugno alle 16:30 si terrà Bruschi, 30 anni di meraviglie un percorso didattico per famiglie in cui grandi e piccoli scopriranno la storia dell’antiquario aretino attraverso alcuni oggetti emblematici della sua collezione, ognuno capace di aprire una finestra su un'epoca, un mestiere, un modo di guardare il mondo per celebrare il trentesimo anniversario della nascita della Fondazione Ivan Bruschi(1996–2026). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bruschi, 30 anni di meraviglie: percorso per famiglie per i trent’anni dalla nascita della Fondazione

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