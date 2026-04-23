La Fondazione antiusura compie trent' anni | festa in cattedrale e dedicazione a san Bernardino da Siena

La Fondazione Umbria per la prevenzione dell’usura celebra il suo trentesimo anniversario con una cerimonia nella cattedrale di Perugia, dedicata a san Bernardino da Siena. La commemorazione sarà presieduta dall’arcivescovo locale e dal Ministro Provinciale dell’Ordine dei Frati Minori. Dopo la funzione religiosa, è prevista una dedicazione ufficiale della fondazione a san Bernardino, figura storica associata alla protezione contro le ingiustizie economiche.

Nel trentennale dall’istituzione la Fondazione Umbria per la prevenzione dell’usura sarà affidata a san Bernardino da Siena con una celebrazione nella cattedrale di Perugia presieduta dall’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e dal Ministro Provinciale dell’Ordine dei Frati MinoriA seguire.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Dumfries compie trent’anni: festa in casa Inter mentre si attende il ventunesimo scudetto -FOTOdi Lorenzo VezzaroDumfries celebra il traguardo dei 30 anni sui social: l’esterno olandese punta al nuovo tricolore con i nerazzurri È un giorno di... Il Vimm compie trent'anni, l'istituto di ricerca «incubatore di idee» in festaL’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (Vimm) compie trent’anni e si prepara a celebrare questo traguardo con una serie di iniziative.