Trent' anni nasceva il famosissimo romanzo che ha ispirato schiere di donne Ma come sarebbe Bridget Jones se avesse 30 anni oggi?

Trent'anni fa veniva pubblicato il romanzo che ha segnato più generazioni di donne. Ora, si immagina come sarebbe Bridget Jones se avesse 30 anni nel 2023, con alcune scelte tipiche della vita moderna. La protagonista si propone di perdere venti chili e di trovare un ragazzo dolce, riflettendo le sfide e le aspirazioni di un’età diversa rispetto a quella originale.

D ecisione numero uno: ovviamente perdere venti chili. Numero due: trovare un ragazzo dolce e carino con cui uscire evitando di provare attrazione romantico-morbosa per nessuno dei seguenti soggetti: alcolizzati, maniaci del lavoro, fobici dei rapporti seri, guardoni, megalomani, impotenti sentimentali. Essere depressa perché non ho il fidanzato, meglio coltivare calma interiore e stima di sé.». Con questa lista di buoni propositi per l’anno nuovo cominciava Il diario di Bridget Jones, il libro con l’eroina letteraria più famosa degli anni Novanta creata dalla scrittrice britannica Helen Fielding. Bridget Jones è tornata. Renée Zellweger: «Siamo tutte cambiate insieme a lei» X Leggi anche › Bridget Jones è tornata. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Trent'anni nasceva il famosissimo romanzo che ha ispirato schiere di donne. Ma come sarebbe Bridget Jones se avesse 30 anni oggi? Articoli correlati Leggi anche: È morto Donald Douglas, aveva 92 anni: era stato l’ammiraglio Darcy in Bridget Jones e Vural in Doctor Who Leggi anche: Celentano compie 88 anni, la figlia Rosita: "Ha una testa che viaggia come se ne avesse 40. Lui e mamma innamorati come il primo giorno"