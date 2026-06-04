brunner propone di eliminare i controlli alle frontiere di schengen

Brunner ha presentato una proposta per eliminare i controlli alle frontiere di Schengen. Nove Stati membri sono accusati di aver abusato delle deroghe previste dal trattato. Alcuni governi si oppongono all’abolizione dei controlli, motivando la loro posizione con esigenze di sicurezza e gestione dell’immigrazione. La discussione riguarda anche le modalità di applicazione delle deroghe e le condizioni per rimuovere le restrizioni di frontiera. La proposta di Brunner mira a rimuovere le barriere interne all’area di libera circolazione.

Quali sono i nove Stati membri accusati di abuso delle deroghe? Perché alcuni governi rifiutano di eliminare i controlli alle frontiere? Come hanno influito i nuovi controlli sul numero degli ingressi illegali? Cosa deciderà il Consiglio europeo per il biennio 2026-2027??? In Breve Commissione critica nove Paesi per controlli oltre i dodici mesi previsti dalla norma Alexander Dobrindt difende l'efficacia dei controlli per contrastare l'immigrazione clandestina Gerhard . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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