L'Unione Europea ha chiesto di eliminare i controlli alle frontiere tra i paesi dello spazio Schengen. La Commissione propone di affidarsi a sistemi di sorveglianza elettronica e a controlli rafforzati sui flussi di persone. La Lega ha risposto criticando la proposta, sostenendo che senza controlli fisici aumentano i rischi di sicurezza. L’Italia sta valutando misure alternative, come controlli più stringenti alle frontiere terrestri e aeroportuali, per sostituire i controlli tradizionali.

? Punti chiave Come cambierà la gestione dei flussi senza i blocchi fisici alle frontiere?. Quali misure alternative proporrà l'Italia per sostituire i controlli attuali?. Chi deciderà se le barriere ai confini sono ancora necessarie?. Quanto costerà la transizione verso un monitoraggio digitale della sicurezza?.? In Breve Nove Stati membri tra cui Austria, Germania e Francia coinvolti dalla raccomandazione.. Limiti normativi impongono parere formale della Commissione dopo dodici mesi di controlli.. Transizione verso monitoraggio digitale richiede nuovi investimenti tecnologici e pianificazione finanziaria.. Scontro tra visione europea e sovranità nazionale sulla gestione dei flussi migratori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schengen: l’UE chiede di eliminare i controlli, la Lega risponde

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