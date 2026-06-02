UE all’Italia e ad altri 8 Paesi | ‘Eliminare i controlli a frontiere interne’

La Commissione Europea ha invitato Italia e altri otto Paesi a eliminare i controlli alle frontiere interne. Nei pareri, l’UE ha richiesto la cessazione delle misure temporanee adottate per motivi di sicurezza. La Commissione ha sottolineato che le restrizioni devono essere rimosse, a meno che non siano motivate da rischi specifici e giustificabili. La richiesta si basa su norme europee che promuovono la libera circolazione tra gli Stati membri.

La Commissione quindi “raccomanda ai nove Stati di adoperarsi per eliminare gradualmente i controlli alle frontiere interne”. “I pareri pubblicati oggi valutano la necessità e la proporzionalità dei controlli alle frontiere interne notificati, nonché le misure alternative e attenuanti adottate dagli Stati membri per limitare le conseguenze negative sulla circolazione transfrontaliera. La Commissione rimane impegnata a difendere i principi della libera circolazione e della sicurezza in tutto lo spazio Schengen. I pareri pubblicati oggi contengono raccomandazioni volte a consentire agli Stati membri di adoperarsi per la graduale eliminazione e... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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