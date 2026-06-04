Brt cantiere attivo per la Linea Lilla | Prossima settimana lavori su corso Benedetto Croce

A Bari proseguono i lavori per il Bus Rapid Transit, sistema di trasporto pubblico elettrico finanziato con fondi PNRR. La prossima settimana si svolgeranno interventi su corso Benedetto Croce, parte del cantiere attivo per la Linea Lilla. I lavori coinvolgono diverse aree della città e sono finalizzati alla realizzazione della rete di trasporto rapido di massa. La linea Lilla rappresenta uno dei principali progetti di mobilità sostenibile in corso nella zona.

Continuano a Bari i cantieri per la realizzazione del Bus Rapid Transit, il sistema di trasporto rapido di massa completamente elettrico, finanziato con fondi Pnrr. Gli interventi, organizzati in microcantieri distribuiti in diverse zone della città, proseguono anche lungo il tracciato della. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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