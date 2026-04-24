Lavori Brt nel quartiere Japigia scatta la fase finale | ultimi cantieri per la ' linea rossa'

Nel quartiere Japigia sono in corso gli ultimi lavori per completare la linea rossa del sistema di trasporto pubblico. Da diversi mesi sono attivi cantieri per la realizzazione delle corsie dedicate ai mezzi elettrici, che dovrebbero essere operativi nel 2027. La fase finale dei lavori riguarda le infrastrutture necessarie per la linea, con l’obiettivo di rendere più efficiente il trasporto nel quartiere.

Sono entrati nella fase finale i lavori per la costruzione della linea rossa del Brt a Japigia. Da alcuni mesi, nel quartiere barese, sono attivi i cantieri per la realizzazione delle corsie rosse che saranno percorse, dal 2027, dai mezzi elettrici del nuovo sistema di trasporto pubblico locale.🔗 Leggi su Baritoday.it

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