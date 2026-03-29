L' allarme di Fratelli d' Italia nel Municipio 2 | Zero parcheggi e Brt | così muore corso Benedetto Croce

Nel Municipio 2, un rappresentante politico ha espresso preoccupazione per lo stato di corso Benedetto Croce, evidenziando la mancanza di parcheggi e criticando le decisioni legate ai lavori del sistema di trasporto rapido di superficie. La dichiarazione sottolinea che queste problematiche stanno portando a una condizione di deterioramento della strada, che potrebbe peggiorare con l’avvio delle nuove opere.

“Da mesi - spiegano i consiglieri Virna Ambruosi, Pierpaolo Ruggiro, Luigi Intranò e Onofrio De Giglio - si annunciano soluzioni, ma a oggi non esiste nulla di concreto" “Corso Benedetto Croce sta morendo, soffocato dalla totale assenza di parcheggi e da scelte scellerate che, con l’arrivo dei lavori del Brt, rischiano di aggravare ulteriormente una situazione già al collasso”. A parlare è il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia nel Municipio 2 di Bari che chiede interventi al più presto per risollevare il commercio nella zona di Carrassi. Arriva il Brt. Così a Bari spariranno 3mila auto all’ora (ma non tutti ci credono)... 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - L'allarme di Fratelli d'Italia nel Municipio 2: "Zero parcheggi e Brt: così muore corso Benedetto Croce" Articoli correlati Il Comune prepara il 'Piano Sosta', il Comitato No Brt: "Previsti nuovi parcheggi nel Municipio II"Hanno accolto con soddisfazione le novità proposte dall'amministrazione comunale in merito al Piano Sosta. Parcheggi cancellati dal Brt, il Comune rassicura i residenti del Municipio II: "Perse poche decine di posti"Il sindaco Leccese ha incontrato, a Palazzo della Città, i rappresentanti del Comitato No Brt per presentare il 'Piano sosta', elaborato dagli uffici...