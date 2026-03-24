Eugenio Finardi in concerto al Teatro Salieri di Legnago

Venerdì 27 marzo alle 20, il musicista Eugenio Finardi si esibirà al Teatro Salieri di Legnago. La serata, intitolata “Mezzo secolo di musica tra parola e canzone”, celebra i cinquant'anni di carriera dell’artista, noto per aver scritto e interpretato numerosi brani che hanno segnato il panorama musicale italiano. L’evento è previsto per una serata dedicata alla musica dal vivo.

Mezzo secolo di musica tra parola e canzone. Eugenio Finardi arriva al Teatro Salieri di Legnago venerdì 27 marzo alle 20.45 con Voce Umana, il nuovo spettacolo con cui ripercorre e celebra cinquant’anni di carriera. Nella Giornata Mondiale del Teatro, il cantautore milanese porta in scena un viaggio intimo e libero per tornare sui passaggi e sulle tensioni che ne hanno segnato la scrittura. Un racconto sospeso tra dimensione teatrale e concerto, dove anima narrativa, respiro epico ed energia rock convivono, spaziando tra i temi da sempre presenti nella sua storia artistica, dall’amore al caso, fino alla ricerca di senso. A tenere insieme emozioni, ricordi e canzoni è il potere della voce: quella che incita, quella che consola, quella che inquieta e quella che cura. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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