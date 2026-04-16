Askatasuna come Hezbollah scoppia il caso dopo le intercettazioni del centro sociale di Torino

Nelle ultime ore si è acceso un dibattito dopo la diffusione di intercettazioni riguardanti un centro sociale di Torino. Secondo quanto riportato, l’organizzazione avrebbe espresso intenzioni di strutturarsi in modo simile a un gruppo considerato terroristico. Le conversazioni intercettate sono al centro di un’indagine in corso, che sta analizzando le dichiarazioni e le attività del centro sociale. La notizia ha suscitato reazioni da parte delle autorità e delle forze dell’ordine.

Askatasuna, il centro sociale autonomo di Torino coinvolto nel ferimento di diversi poliziotti nel corso del corteo dello scorso 31 gennaio, avrebbe voluto organizzarsi con un assetto in stile Hezbollah o Eta: è questo lo scenario che emerge da alcune intercettazioni. Dopo quanto è trapelato, Augusta Montaruli, parlamentare di FdI, ha deciso di interrogare sul caso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Intercettazioni: "Askatasuna avrebbe voluto diventare come Hezbollah" Il contenute delle intercettazioni Montaruli interroga il ministro Piantedosi Intercettazioni: “Askatasuna avrebbe voluto diventare come Hezbollah” Askatasuna avrebbe...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - "Askatasuna come Hezbollah", scoppia il caso dopo le intercettazioni del centro sociale di Torino Notizie correlate “Askatasuna come Hezbollah!”. Intercettazioni shock: esplode il casoLe intercettazioni finite al centro di un’inchiesta giudiziaria e rilanciate dal dibattito politico riportano sotto i riflettori il centro sociale... Cos'è Askatasuna e cosa significa, la storia del centro sociale di Torino definito "bene comune"Askatasuna, il centro sociale protagonista degli scontri, è un luogo presente da trent’anni. Contenuti utili per approfondire Askatasuna come Hezbollah, scoppia il caso dopo le intercettazioni del centro sociale di TorinoIl centro sociale torinese Askatasuna avrebbe voluto organizzarsi come Hezbollah: cosa è trapelato dalle intercettazioni ... virgilio.it Processo Askatasuna, intercettazioni svelano piano per costituire partito | Diventiamo come Eta o HezbollahInchiesta Procura sul caso Askatasuna, dalle intercettazioni ambientali emerge il piano per l'espansione fino a diventare un partito stile Eta ed Hezbollah ... ilsussidiario.net