Le date dello spettacolo “Bello di mamma!” di Enrico Brignano sono state aggiornate per tutta l’estate e oltre, includendo anche l’autunno e l’inverno. L’artista si esibirà in diversi teatri, arene e palazzetti, portando sul palco il suo stile caratterizzato da comicità e ironia. La tournée prevede spettacoli distribuiti in più città, con biglietti disponibili per le nuove date.

ROMA – Sarà un’estate (e un autunno-inverno) in compagnia della simpatia e dell’ironia di uno tra gli artisti più amati della comicità del nostro Paese, tra gli attori capaci di riempire teatri, arene e palazzetti con la sola forza della parola: Enrico Brignano. E difatti il mattatore del palcoscenico è pronto a portare il suo one man show ‘Bello di mamma!’ (prodotto da Vivo Concerti ed Enry B. Produzioni) in giro per tutta l’Italia, all’interno delle più prestigiose arene estive. Lo spettacolo, già applaudito in questi mesi all’interno dei palazzetti dello sport, approderà ora in una nuova versione pensata appunto per la bella stagione. Il debutto è previsto per il 25 giugno dal Lazzaretto di Bergamo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Brignano, nuove date per il one man show ‘Bello di mamma!’

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