Enrico Brignano torna in scena con il suo one man show ‘Bello di mamma!’ per un tour che si estende dall’estate all’autunno. Le date degli spettacoli sono state annunciate e prevedono tappe in diverse città italiane. L’attore e comico prosegue così la sua attività teatrale, portando sul palco la sua comicità e il suo stile riconoscibile. La tournée coinvolge teatri, arene e palazzetti, attirando un pubblico numeroso.

ROMA – Sarà un’estate (e un autunno) in compagnia della simpatia e dell’ironia di uno tra gli artisti più amati della comicità del nostro Paese, tra gli attori capaci di riempire teatri, arene e palazzetti con la sola forza della parola: Enrico Brignano. E difatti il mattatore del palcoscenico è pronto a portare il suo one man show ‘Bello di mamma!’ (prodotto da Vivo Concerti ed Enry B. Produzioni) in giro per tutta l’Italia, all’interno delle più prestigiose arene estive. Lo spettacolo, già applaudito in questi mesi all’interno dei palazzetti dello sport, approderà ora in una nuova versione pensata appunto per la bella stagione. Il debutto è previsto per il 25 giugno dal ‘Lazzaretto Estate’ di Bergamo.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Brignano, tour estivo e autunnale per il one man show ‘Bello di mamma!’: le date

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" È così bello, è così comodo: la libertà c'è. Si vive in regime di libertà, c'è altre cose da fare che interessarsi alla politica. E lo so anch'io! Il mondo è così bello, ci sono tante cose belle da vedere, da godere, oltre che occuparsi di politica. La politica non è una pi - facebook.com facebook