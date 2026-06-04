Brigadiere dei carabinieri morto tragicamente a 35 anni il sindaco | La comunità ti porterà nel cuore

Notizia in breve

I funerali del brigadiere dei carabinieri deceduto in un incidente in moto si sono svolti oggi nella chiesa di Santa Maria del Carmine. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi cittadini e colleghi. Il 35enne era morto il 27 maggio a Torino. Il sindaco ha espresso il cordoglio della comunità, che ricorderà il militare con affetto.