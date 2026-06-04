Brigadiere dei carabinieri morto tragicamente a 35 anni il sindaco | La comunità ti porterà nel cuore
I funerali del brigadiere dei carabinieri deceduto in un incidente in moto si sono svolti oggi nella chiesa di Santa Maria del Carmine. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi cittadini e colleghi. Il 35enne era morto il 27 maggio a Torino. Il sindaco ha espresso il cordoglio della comunità, che ricorderà il militare con affetto.
Si sono svolti oggi - giovedì 4 giugno - nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine di Monte Sant'Angelo i funerali di Bernardo De Sio, il brigadiere dei carabinieri deceduto in un drammatico incidente in moto il 27 maggio scorso a Torino. A soli 35 anni, il militare dell'Arma lascia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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