Il saluto del sindaco Battaglia | Porterà nel cuore un' esperienza di grande valore umano

Il sindaco ha contattato telefonicamente un collega per congratularsi e fare gli auguri di buon lavoro. La conversazione è avvenuta pochi minuti prima e il messaggio riguarda un’esperienza di grande valore umano che il collega porterà nel cuore. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’incarico o sull’identità del destinatario della telefonata.

“Ho chiamato pochi minuti fa Francesco Cannizzaro per congratularmi con lui e augurargli buon lavoro”. Così Domenico Battaglia, sindaco uscente del Comune di Reggio Calabria, dopo la vittoria al 70% dell'esponente di centrodestra. Il messaggio completo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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