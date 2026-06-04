Brescia pentito nel mirino | 6 condanne pesanti per il tentato omicidio

Notizia in breve

Sei persone sono state condannate in via definitiva per tentato omicidio, con pene più alte di quelle richieste dalla procura. Per cinque imputati, è stata riconosciuta l’aggravante della finalità mafiosa. Le condanne sono risultate più severe rispetto alle richieste iniziali, e le sentenze sono state emesse dopo un processo lungo. La decisione riguarda un episodio di tentato omicidio avvenuto in provincia di Brescia.