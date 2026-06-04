Brescia pentito nel mirino | 6 condanne pesanti per il tentato omicidio
Sei persone sono state condannate in via definitiva per tentato omicidio, con pene più alte di quelle richieste dalla procura. Per cinque imputati, è stata riconosciuta l’aggravante della finalità mafiosa. Le condanne sono risultate più severe rispetto alle richieste iniziali, e le sentenze sono state emesse dopo un processo lungo. La decisione riguarda un episodio di tentato omicidio avvenuto in provincia di Brescia.
Brescia – Sei condanne pesanti per t entato omicidio - più pesanti di quanto aveva chiesto la Procura - con il riconoscimento (per 5 imputati) dell’aggravante della finalità mafiosa. Ha passato il vaglio del tribunale - di primo grado - l’operazione Breakout, che nel febbraio 2025 aveva fatto luce su un agguato a un camorrista pentito, un 58enne napoletano che all’epoca viveva in città, nel quartiere di Urago Mell a, sfumato solo grazie a una circostanza fortuita. Una sentenza, questa emessa ieri dal gup Andrea Guerrerio, che conferma la centralità di Brescia nella geografia della criminalità organizzata, non solo di stampo ‘ndranghetista ma anche camorrista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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