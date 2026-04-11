Tentato omicidio Mangiola la sentenza del tribunale | due assoluzioni piene e condanne pesanti
Il tribunale collegiale di Reggio Calabria ha emesso la sentenza in primo grado relativa all’agguato avvenuto nel quartiere Ravagnese il 13 ottobre 2023. La sentenza, arrivata in tarda serata e presieduta dalla giudice Caterina Randolo, ha stabilito due assoluzioni complete e ha pronunciato condanne di diversa entità. La vicenda riguarda un tentato omicidio avvenuto in quella zona della città, con le risultanze processuali che saranno ora soggette a eventuali impugnative.
Giunge in tarda serata la sentenza del tribunale collegiale di Reggio Calabria, presieduto da Caterina Randolo, che definisce in primo grado il processo sull’agguato avvenuto il 13 ottobre 2023 nel quartiere Ravagnese, nei pressi dell’area aeroportuale. A emergere con particolare rilievo dal. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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