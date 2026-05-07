Tentato omicidio nel centro di Avellino | condanne per Casanova e Marrone

Il 19 agosto 2025, nel centro di Avellino, tre giovani a bordo di una Volkswagen Polo sono stati coinvolti in un'aggressione. La vicenda è finita in un procedimento giudiziario con condanne per due imputati, identificati come Casanova e Marrone. Le accuse riguardano un tentato omicidio, e il caso ha portato all'apertura di un processo in tribunale.

Era il 19 agosto 2025. Nel centro di Avellino, tre ragazzi a bordo di una Volkswagen Polo furono aggrediti. Quello che accadde quella sera portò, nei mesi successivi, all'apertura di un procedimento penale per tentato omicidio.Il 7 maggio 2026, il Giudice dell'Udienza Preliminare Pasquale Cerrone.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Venezia, tentato omicidio nel centro storico: due fermatiLa polizia di Stato di Venezia ha fermato due persone, di nazionalità britannica, ritenuti responsabili di tentato omicidio. Venezia, tentato omicidio nel centro storico: fermate due persone di nazionalità britannicaLa notte di San Valentino, nel pieno della movida veneziana, un episodio di violenza ha interrotto bruscamente la normalità del centro storico. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sangue a Sampierdarena, coltellate al collo per uccidere: tre 20enni accusati di tentato omicidio; Accoltellamento in piazza. Giovanissimo accusato di tentato omicidio: Mostra lama nel video; Tropea, ferì un uomo a colpi pistola per una lite sentimentale: arrestato un 38enne · ilvibonese.it; Tentato omicidio a Tropea, prima la lite poi gli spari: arrestato un 33enne di Vibo – VIDEO. Tentato omicidio e armi: arrestato il figlio della tiktoker Rita De CrescenzoTentato omicidio e armi: sono queste le accuse mosse nei confronti di alcuni giovanissimi tra i quali Francesco Pio Bianco, figlio della nota tiktoker Rita De Crescenzo. Lo ha reso noto la madre sui s ... casertace.net Rita De Crescenzo, arrestato il figlio Kekko per tentato omicidio. La reazione: Chi sbaglia pagaIl figlio 18enne della tiktoker Francesco Pio Bianco è stato fermato in seguito a una retata nei Quartieri Spagnoli di Napoli: la replica della madre ... libero.it Il Mattino. . Tentato omicidio e armi: sono queste le accuse mosse nei confronti di alcuni giovanissimi di Pizzofalcone e Cavone. A finire in cella anche Francesco, figlio della nota tiktoker Rita De Crescenzo. Inchiesta condotta dalla Mobile del primo dirigente M - facebook.com facebook Ebrei accoltellati a Londra, incriminato per tentato omicidio 45enne x.com