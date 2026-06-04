Durante la partita al Rigamonti, il Brescia ha dovuto affrontare due sospensioni, che hanno interrotto e poi ripreso la gara. La squadra si prepara ora per il ritorno al Del Duca, ma ci sono ancora incognite sulla formazione titolare. La gestione delle pause e le strategie per la ripresa rappresentano una sfida mentale per il tecnico, che si concentra sulle decisioni da prendere per la prossima sfida.

Come può il Brescia gestire una partita sospesa e ripresa due volte?. Quali sono le incognite sulla formazione per il ritorno al Del Duca?. Perché l'assenza di Mercati cambierà la strategia di Corini?. Come influirà la gestione dei supplementari sulla tenuta mentale dei giocatori?.? In Breve Assenza di Mercati per squalifica e incertezza fisica su Marras per il ritorno.. Corini analizza i primi 60 minuti di gara contro l'Ascoli.. Possibile sfida decisiva dopo 90 minuti o 30 minuti di supplementari.. Partita di ritorno programmata allo stadio Del Duca contro l'Ascoli.. Il Brescia affronta la sfida mentale dopo la singolarità della finale al Rigamonti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Brescia.

© Ameve.eu - Brescia, la sfida mentale di Curado dopo la finale al Rigamonti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Ascoli si gioca la serie B contro il Brescia. La prima sfida al Rigamonti martedì seraLa partita di andata dei playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli si gioca martedì 2 giugno alle 21 al Rigamonti.

Brescia, trionfo al Rigamonti: l’Union vola in finale!L'Union ha conquistato la finale al Rigamonti grazie a un gol nel recupero, che ha deciso la partita contro la Salernitana.

Temi più discussi: Serie B nel mirino: Ascoli e Brescia pronte alla sfida decisiva; Per la cura della salute mentale servono personale, tempo e risorse; Salute mentale a Brescia, quasi 200mila interventi in un anno: cresce la richiesta d’aiuto - Radio Bruno; L'ex calciatore ascolano Giuseppe Carrillo: Sono le due compagini migliori. Brescia solido, Ascoli gran gioco.

Brescia col match point. Trieste è spalle al muroLa Germani ha la possibilità di chiudere la serie dei quarti nella sfida di stasera. Cotelli: Spirito di squadra e durezza mentale a partire dalla palla a due. ilgiorno.it

Lavoro e salute mentale, la sfida è ridefinire il concetto di successoChe cos’è più prezioso della nostra salute fisica, emotiva, mentale e spirituale? Non c’è nulla di più importante che difendere questo bene inestimabile. Nonostante ciò, troppo spesso non riusciamo a ... ansa.it