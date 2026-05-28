Sarà Union Brescia-Ascoli la finale di andata dei playoff di Serie C, in programma martedì 2 giugno alle ore 21.15 mentre la sfida di ritorno si giocherà allo Stadio Del Duca domenica 7 giugno alle ore 18. Le semifinali sono state una sofferenza sia allo Stadio ‘Rigamonti’ dove è andata in scena la sfida tra Union Brescia e Salernitana, ma sofferenza c’è stata anche allo Stadio ‘Massimino’ di Catania dove gli etnei hanno affrontato l’Ascoli. Il Brescia di Mister Eugenio Corini è passato in vantaggio dopo un solo minuto con Crespi e ha chiuso la sfida con Vido al sesto minuto di recupero. In mezzo la Salernitana di mister Serse Cosmi ci ha provato in tutti i modi dopo l’1-1 dell’andata allo Stadio Arechi senza però riuscire a trovare la rete del pareggio che avrebbe portato il match ai supplementari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Ascoli si gioca la serie B contro il Brescia. La prima sfida al Rigamonti martedì sera

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