L’Ascoli si gioca la serie B contro il Brescia La prima sfida al Rigamonti martedì sera

Da sport.quotidiano.net 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita di andata dei playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli si gioca martedì 2 giugno alle 21 al Rigamonti. È la prima sfida tra le due squadre in questa fase, con la finale di ritorno prevista successivamente.

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Sarà Union Brescia-Ascoli la finale di andata dei playoff di Serie C, in programma martedì 2 giugno alle ore 21.15 mentre la sfida di ritorno si giocherà allo Stadio Del Duca domenica 7 giugno alle ore 18. Le semifinali sono state una sofferenza sia allo Stadio ‘Rigamonti’ dove è andata in scena la sfida tra Union Brescia e Salernitana, ma sofferenza c’è stata anche allo Stadio ‘Massimino’ di Catania dove gli etnei hanno affrontato l’Ascoli. Il Brescia di Mister Eugenio Corini è passato in vantaggio dopo un solo minuto con Crespi e ha chiuso la sfida con Vido al sesto minuto di recupero. In mezzo la Salernitana di mister Serse Cosmi ci ha provato in tutti i modi dopo l’1-1 dell’andata allo Stadio Arechi senza però riuscire a trovare la rete del pareggio che avrebbe portato il match ai supplementari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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