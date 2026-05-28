Brescia trionfo al Rigamonti | l’Union vola in finale!

L'Union ha conquistato la finale al Rigamonti grazie a un gol nel recupero, che ha deciso la partita contro la Salernitana. La squadra ha resistito alla pressione degli avversari fino all'ultimo istante, portando a casa la vittoria. La rete decisiva è arrivata nei minuti di recupero, determinando il risultato finale. La partita si è conclusa con l'Union che vola in finale, dopo aver mantenuto la calma sotto pressione.

? Domande chiave Come ha fatto l'Union a resistere alla pressione della Salernitana?. Chi ha deciso il match con il gol nel recupero?. Perché la difesa campana è rimasta scoperta sulle ripartenze bresciane?. Quali sono le probabilità di successo per il ritorno in Serie B?.? In Breve Crespi segna al 60° minuto dopo cross di Lamesta e scontro con Golemic.. Cisco sfiora il raddoppio al 27° e 32° minuto della ripresa al Rigamonti.. Vido segna il secondo gol definitivo durante i 6 minuti di recupero.. Salernitana di Cosmi schierata con modulo 3-4-1-2 contro il 3-4-2-1 di Corini.. Il Rigamonti di Brescia accoglie 15.718 spettatori per la sfida decisiva dell’Union Brescia contro la Salernitana, conclusasi con il netto successo dei biancazzurri per 2-0. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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