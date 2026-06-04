Brescello in ‘rosa’ | il paese si ferma per il Giro
Brescello si ferma per il passaggio della sesta tappa del Giro d’Italia Women. La corsa parte da Ala, in Trentino, e attraversa 155 chilometri di strada quasi tutta pianeggiante prima di arrivare nel paese. La tappa si conclude nel centro di Brescello, dove si prevede l’arrivo nel pomeriggio. La città si prepara ad accogliere le atlete e il pubblico lungo il percorso.
Tutto pronto per la sesta tappa del ’Giro d’Italia Women’, che oggi parte da Ala, in Trentino, per raggiungere il traguardo di Brescello, al termine di un percorso di 155 chilometri, quasi tutto pianeggiante. Ieri al traguardo di Santo Stefano di Cadone ha vinto l’olandese Demi Vollering davanti alla maglia rosa Anna van Der Breggen. L’arrivo delle cicliste oggi è previsto verso le 17,40, ma tutta la giornata di oggi viene caratterizzata da animazioni in centro a Brescello. Alle 9,30 in via Cavallotti le autorità locali guidate dal sindaco Carlo Fiumicino attendono gli studenti di tutte le scuole del paese per la parata con il risciò musicale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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