Autotrasporto verso il fermo nazionale l' allarme di Confartigianato | Se ci spegniamo noi si ferma il Paese

Il Comitato esecutivo di Unatras, che comprende diverse federazioni nazionali dell’autotrasporto merci e a cui aderiscono anche rappresentanti di Confartigianato, si è riunito il 17 aprile a Roma. Durante l’incontro è stata decisa la proclamazione di un fermo nazionale di tutte le attività di trasporto e dei servizi correlati. L’obiettivo dichiarato è evidenziare l’urgenza di affrontare alcune questioni del settore attraverso questa forma di protesta.

Il Comitato esecutivo di Unatras, il coordinamento unitario delle federazioni nazionali dell’autotrasporto merci, a cui aderisce anche Confartigianato, convocato lo scorso 17 aprile a Roma, ha deciso la proclamazione del fermo nazionale dei servizi e di tutte le attività di trasporto, dando.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Caro carburanti: autotrasporto verso il fermo nazionale dal 20 al 25 aprileABBONATI A DAYITALIANEWS Protesta dei tir contro l’aumento dei costi Prosegue la mobilitazione nel settore dell’autotrasporto. Leggi anche: Caro carburante, la protesta degli autotrasportatori pugliesi: "Se ci fermiamo noi, si spegne il Paese" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Autotrasporto verso il fermo nazionale: UNATRAS e Confartigianato lanciano l’allarme; Caro carburante, l’autotrasporto verso il fermo nazionale; La base di Unatras favorevole al fermo autotrasporto, mobilitazione in Sicilia; Verso il fermo nazionale dell’autotrasporto: Dal governo un silenzio assordante sui carburanti. Autotrasporto verso il fermo nazionale. Unatras: «Caro carburante, impossibilità proseguire»Autotrasporto verso il fermo nazionale a causa dell'impennata dei prezzi del carburante legata alla chiusura dello Stretto di Hormuz ... centropagina.it Unatras: autotrasporto al collasso, verso il fermo nazionaleIl settore dell’autotrasporto è ormai al collasso a causa del caro gasolio, con prezzi stabilmente oltre i 2 euro al litro, e senza risposte concrete del Governo sarà inevitabile il fermo nazionale de ... portoravennanews.com Autotrasporto verso lo sciopero: proclamato il fermo, rischio stop per la filiera Il settore dell’autotrasporto italiano si prepara a uno stop che potrebbe avere pesanti ripercussioni su tutto il sistema economico. Unatras ha infatti proclamato il fermo dei servizi, con - facebook.com facebook Autotrasporto, verso il fermo nazionale: «Prezzi ancora troppo alti» | Cronache Ancona x.com