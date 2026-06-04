Venerdì, circa 48.000 veicoli sono passati dal Brennero prima dell'installazione di un blocco del traffico. Dopo l’entrata in vigore delle restrizioni, il numero di passaggi è sceso a circa 17.000. La riduzione è dovuta alle misure adottate per limitare il traffico e gestire il flusso di veicoli nella zona. La differenza tra i due numeri indica una fuga di massa di mezzi prima dell’attuazione delle restrizioni.

Come hanno fatto 48mila mezzi a evitare il caos totale?. Perché il traffico è crollato da 48mila a soli 17mila passaggi?. Quali strategie hanno permesso di gestire il rischio bollino nero?. Quando torneranno i flussi di traffico ai livelli standard?.? In Breve Venerdì 48mila transiti registrati per anticipare il blocco austriaco. Sabato flussi ridotti a 17mila mezzi nonostante il bollino nero. Domenica 45mila passaggi e lunedì 33mila mezzi al valico. Martedì 2 giugno festività italiana porta i transiti a 28mila. 48mila passaggi al Brennero il venerdì prima del blocco austriaco. Il valico del Brennero ha registrato 48mila transiti tra entrate e uscite nella giornata di venerdì, anticipando il picco di traffico previsto per la protesta ambientalista in Austria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brennero: fuga di massa prima del blocco, 48mila mezzi il venerdì

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