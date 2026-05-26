Il blocco del Brennero previsto per il 30 maggio interesserà anche alcune strade statali oltre all’autostrada A22, causando disagi nel traffico. Le autorità hanno comunicato modifiche negli orari di transito per i mezzi pesanti, che potrebbero essere soggetti a restrizioni o deviazioni lungo alcune tratte. Le persone che devono viaggiare in queste aree sono invitate a consultare gli aggiornamenti ufficiali per pianificare gli spostamenti.

? Punti chiave Quali strade statali saranno colpite oltre all'autostrada A22?. Come cambieranno gli orari di transito per i mezzi pesanti?. Quali percorsi alternativi suggeriscono le autorità per evitare il blocco?. Come reagiranno gli albergatori altoatesini al possibile calo di turisti?.? In Breve Austria: blocchi A13 e SS182 dalle 11 alle 19 del 30 maggio.. Italia: divieto mezzi sopra 7,5 tonnellate su A22 e SS49, SS38, SS40.. Chiusura totale verso nord da Vipiteno prevista dalle ore 10:30.. Klaus Berger segnala scarse cancellazioni nonostante le deviazioni verso Tarvisio.. Il prossimo sabato 30 maggio, una manifestazione ambientalista autorizzata dalle autorità del Tirolo bloccherà totalmente la circolazione sull’autostrada A13 tra la barriera di Schoenberg e il Brennero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco Brennero il 30 maggio: caos su A22 e SS per i mezzi pesanti

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