Branco 2026 2027 via alla campagna abbonamenti dell' US Avellino
La campagna abbonamenti BRANCO 20262027 dell’U.S. Avellino partirà lunedì 8 giugno alle 15:00. Gli abbonamenti consentiranno di assistere a tutte le 19 partite casalinghe della stagione. La vendita sarà aperta a partire da quella data e sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per tutta la durata della campagna. Le modalità di acquisto non sono state ancora comunicate.
Prenderà il via lunedì 8 giugno, alle ore 15:00 la campagna abbonamenti BRANCO 20262027. L’abbonamento sarà valido per tutte le 19 partite casalinghe dell’U.S.Avellino nel campionato 20262027 di Serie BKT. PREZZI Curva Sud Intero € 210 Ridotto € 180 Under 14 € 140 Tribuna Terminio Intero € 320. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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