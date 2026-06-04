Branco 2026 2027 via alla campagna abbonamenti dell' US Avellino

Notizia in breve

La campagna abbonamenti BRANCO 20262027 dell’U.S. Avellino partirà lunedì 8 giugno alle 15:00. Gli abbonamenti consentiranno di assistere a tutte le 19 partite casalinghe della stagione. La vendita sarà aperta a partire da quella data e sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per tutta la durata della campagna. Le modalità di acquisto non sono state ancora comunicate.