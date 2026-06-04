Branco 2026 2027 via alla campagna abbonamenti dell' US Avellino

Da avellinotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La campagna abbonamenti BRANCO 20262027 dell’U.S. Avellino partirà lunedì 8 giugno alle 15:00. Gli abbonamenti consentiranno di assistere a tutte le 19 partite casalinghe della stagione. La vendita sarà aperta a partire da quella data e sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per tutta la durata della campagna. Le modalità di acquisto non sono state ancora comunicate.

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Prenderà il via lunedì 8 giugno, alle ore 15:00 la campagna abbonamenti BRANCO 20262027. L’abbonamento sarà valido per tutte le 19 partite casalinghe dell’U.S.Avellino nel campionato 20262027 di Serie BKT. PREZZI Curva Sud Intero € 210 Ridotto € 180 Under 14 € 140 Tribuna Terminio Intero € 320. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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