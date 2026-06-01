Il Cesena è negli occhi di chi lo guarda | il club bianconero lancia la campagna abbonamenti 2026-2027

"Il Cesena è negli occhi di chi lo guarda": è il claim scelto dal club bianconero che lancia la campagna abbonamenti 2026-2027. Il Cesena spiega di aver “scelto di mantenere invariati i prezzi degli abbonamenti per tutti i tifosi che rinnoveranno la propria tessera stagionale rispetto alla scorsa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Il Cesena è negli occhi di chi lo guarda - Campagna Abbonamenti 2026-27

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Pare sia Italiano..fino a un mese fa sarei rabbrividito ma non ci sono all'orizzonte il benitez 2013 o l'ancelotti 2018..c'è il precedente sarri ,poi negli anni 80 andavamo a prendere l'allenatore dal como,dal cesena o dal cagliari di turno. può far bene, che gli si di x.com

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